Sono i Bud Spencer Blues Explosion , con il loro rock abrasivo e ricco di contaminazioni, gli headliner del Fuoripista Lake Festival che si è aperto ieri sulla piaggia libera di San Cristoforo con l'elettronica dei Twobored Guys. Oggi, sabato 15, amplificatori accesi dalle 14 con Luca Kenny Boschi e, a seguire, con le band Jengy, The Atom Tanks e Mad Medulla.

In circolazione dal 2015 e formati da Marco Zuccati al basso, Davide Depaoli alla batteria, Federico Spina alla voce e Francesco Bertoldi alla chitarra I Mad Medulla propongono una serie di omaggi a gruppi come Arctic Monkeys, Oasis, Strokes e Franz Ferdinand accanto a miti del rock quali Rolling Stones e Jimi Hendrix.

Alle 21 on stage i Bud Spencer Blues Explosion, duo formato da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio , che per l'occasione suoneranno accanto a Francesco Pacenza , al basso e Tiziano Russo alle tastiere.

Al centro del tour estivo del gruppo i brani del loro ultimo album Vivi muori blues ripeti pubblicato da Tempesta Dischi: un lavoro urgente e vitale, dedicato alla vita, alla sensualità e al viaggio, incentrato su un linguaggio semplice, ma maturo e diretto. Una scelta che ha riguardato anche la produzione: il cd è stato realizzato completamente in analogico con Marco Fasolo , leader dei Jennifer Gentle.

Se nel sound hanno espresso tutta la loro forza sonora per i testi i giovani musicisti hanno coinvolto due delle penne più interessanti del panorama indie rock italiano: Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Umberto Maria Giardini (che per anni ha cantato sotto la sigla di Moltheni).