Appuntamento da non perdere questa sera alle 21.30 alla Bookique in San Martino: per la prima volta in città, dopo la presentazione dell'album a Levico e un lungo tour in giro per l'Italia, sbarcano gli Hi Fi Gloom, uno dei gruppi più innovativi e interessanti del panorama musicale trentino e non. La band presenterà i pezzi del proprio album Ivory Crush, uscito lo scorso marzo: Alessio Zeni, Daniele Bonvecchioe Simone Gardumi riempiranno l'aria dei loro suoni, minimali e delicati, tra l'ipnotico e il melodico con un concerto particolarmente atteso.