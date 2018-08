Una festa per Verdi all'Arena di Verona. Non poteva mancare nel cartellone del festival areniano un tributo al maestro di Busseto. Oggi, alle 21.30 andrà in scena Verdi Opera Night , una serata evento dedicata al grande compositore italiano, ultimo appuntamento nel cartellone del 96° Opera Festival. Un nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona che presenterà il meglio di «Rigoletto», «Il Trovatore» e «La Traviata», coinvolgendo tutte le forze artistiche e tecniche areniane. Sul podio il maestro Andrea Battistoni dirigerà l'orchestra della Fondazione Arena, con un cast di livello mondiale.

«Arena è sinonimo di Verdi - ha detto la sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia - e con lo spettacolo Verdi Opera Night rendiamo omaggio al compositore più rappresentativo di oltre un secolo di Festival lirico». Nella celebre «trilogia popolare» verdiana sul palcoscenico del più grande teatro all'aperto del mondo si alterneranno 16 stelle della lirica internazionale: Luca Saldi, Lisette Oropesa, Francesco Meli, Simone Piazzola, Serena Gamberoni , assieme a voci emergenti nel repertorio verdiano, come Rame Lahaj, Maria Mudryak, Luciano Ganci , e a giovani talenti già apprezzati dal pubblico. «Voglio sottolineare - ha precisato Gasdia - che c'è stata la massima disponibilità da parte di tutti questi artisti, anche sotto l'aspetto economico, con cachet molto ridotti, perché non bisogna dimenticare che la Fondazione Arena è ancora in risanamento. Mi piace mettere in evidenza - ha aggiunto - il ruolo di Gilda nel Rigoletto, interpretata da Lisette Operosa , in questo momento un soprano tra i più acclamati, che duetterà con Il Duca di Mantova, Rame Lahaj, tenore kossovaro recente vincitore di Operalia, al debutto in Arena».