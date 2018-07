A Mezzano i Creedence Clearwater Revived

Prosegue il ricco programma musicale del Festival estivo organizzato dal Comune con la Music Academy International di New York.

Oggi si terrà in piazza Brolo un grande concerto dei Creedence Clearwater Revived Italian Tour 2018, con il leggendario chitarrista country Johnny Guitar Williamson.

Ad aprire il concerto alle 20.30 , saranno i The Mods.

Fondati dai fratelli John e Tom Fogerty i Creedence furono uno dei gruppi più rappresentativi della cultura «on the road», ma dopo milioni di dischi venduti, si sciolse a fine anni '70 per dissidi fra i fratelli. Se John intraprese una luminosa carriera solista, Tom fu sempre desideroso di far «rivivere» i suoni con una band che fosse erede dei Creedence, ma nel 1990 morì per malattia.

Il desiderio di Tom, fu quindi esaudito da Williamson e dal fratello, che ha dato una sorta di beneplacito, con la nascita dei Creedence Clearwater Revived. La formazione, oltre a Williamson vede alla batteria Wally Day, Chris Allen al basso e il cantante W. Doyle, alla seconda chitarra.