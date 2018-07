Ivan Graziani, omaggio sotto Gran Sasso

«Ivan e il Gran Sasso. Due voci, un’unica anima»: è la serata-tributo a Ivan Graziani che si terrà il 15 luglio ai Prati di Tivo, Pietracamela, (TE), ai piedi del Gran Sasso, luogo caro al cantautore abruzzese. Sul palco Le Vibrazioni; il figlio d’arte di Ivan, Filippo Graziani, vincitore della Targa Tenco 2014 nella sezione opera prima (cantautore); Bocephus King, talento del rock canadese; Pigro in Tour, la tribute band ufficiale di Graziani guidata dall’altro figlio di Ivan, Tommy; l’orchestra giovanile da camera Benedetto Marcello, ensemble dedita al recupero della musica strumentale italiana del XVIII secolo.



La serata, presentata da Paolo Notari e Duccio Pasqua, rientra nel cartellone di ‘Abruzzo dal vivo’, progetto ideato dalla Regione Abruzzo finanziato dal Mibac e dalla direzione generale Spettacolo per rilanciare e animare i 23 Comuni colpiti dal terremoto, portando in questi territori 68 eventi che spaziano tra concerti, spettacoli di teatro e danza.