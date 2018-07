I Suoni di Brunello con Manolo

Dopo il primo evento affidato al carisma del cantautore statunitense Graham Nash, I Suoni delle Dolomiti entrano nel vivo con l’appuntamento di domani, alle ore 12, al Rifugio Rosetta Giovanni Pedrotti, sulle Pale di San Martino, nel segno del particolare binomio fra il violoncellista Mario Brunello e l’alpinista e climber Maurizio Zanolla, in arte Manolo.



Un momento fra musica e parole che va a chiudere il trekking de «I Suoni delle Dolomiti»: percorso di scoperta di un gruppo dolomitico capace di regalare gli ambienti naturali più diversi, di un pezzo della storia della musica e spesso anche di vicende umane, esistenziali o sportive significative.



Nel concerto ci sarà spazio per la Sonata n. 1 di Bach e la sua Partita n. 1 e n. 3 che però, in perfetta sintonia con l’approccio curioso di Brunello, dialogheranno con le parole di grandi scrittori e i lavori di altri maestri e compositori. Mario Brunello vive ed esplora il rapporto della musica col mondo nelle sue molteplici espressioni: dal dialogo con gli altri linguaggi creativi alla ricerca di un suono puro, dall’esplorazione del silenzio e del rapporto con gli spazi della natura incontaminata e al confronto con la musica dei grandi maestri del canone classico senza tralasciare quella di compositori contemporanei, della tradizione popolare, etnica, e del jazz.



Maurizio Zanolla, conosciuto da tutti come Manolo, è un autentico fuoriclasse dell’alpinismo internazionale ed uno dei pionieri dell’arrampicata libera in Italia. Non è però solo un grande esponente di questa disciplina ma vive e racconta la montagna come esperienza totalizzante, come percorso di formazione e conoscenza.



In caso di maltempo, il concerto verrà recuperato alle 17.30 nella Sala Congressi del Palazzo Sass Maor di San Martino di Castrozza con biglietti d’ingresso in distribuzione dalle ore 15.30 fino ad esaurimento dei posti.