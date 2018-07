Secondo appuntamento di Panorama Music», domani alle ore 12 al Pian dei Fiacconi, a monte del Lago della Fedaia, con ingresso gratuito. Sul palcoscenico naturale della Marmolada arrivano Loris Vescovo e Claudia «Caja» Grimaz.



Vescovo canta storie in friulano, è vincitore della Targa Tenco come miglior disco in dialetto del 2014 con «Penisolâti». Ha debuttato con «Doi oms e une puarte» (1998), al quale hanno fatto seguito «Stemane Ulive» (2002) e Borderline (2008), finalisti al Tenco. Tra i suoi numerosi progetti sono da segnalare la band multietnica OrcheXtra Terrestre, il trio Straulino-Fedele-Vescovo, la collaborazione col poeta Raff BB Lazzara, lo spettacolo «Cjanta Vilotis» sulle villotte friulane a fianco di Claudia Grimaz e Antonella Ruggiero.



Al TrentinoInJazz i due propongono una rivisitazione per voce e chitarra di brani friulani, trentini ed italiani che parlano della Grande Guerra, non di battaglie e generali, ma di vita di trincea, dei soldati e della gente comune. I concerti Panorama Music sono gratuiti. Il biglietto di andata/ritorno degli impianti di risalita è a carico dei partecipanti. In caso di maltempo il concerto si terrà al Rifugio Pian dei Fiacconi. Prossimo appuntamento con il TrentinoInJazz 2018 sabato 14 luglio: Greta Marcolongo in «Paris» a Malé, in Val di Sole.