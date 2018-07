Costello operato di cancro annulla il tour

Elvis Costello ha annullato le rimanenti date del suo tour estivo in Europa dopo aver subito un intervento chirurgico per un tumore «piccolo ma molto aggressivo».



Il cantautore post-punk, 63 anni, ha fatto sapere di aver bisogno di tempo per riprendersi dopo l’operazione. L’artista ha spiegato che inizialmente pensava di poter tornare subito alla normalità, ma poi ha capito di aver bisogno di ulteriore riposo.



«Per questo devo a malincuore cancellare tutte le rimanenti date di questo tour», ha detto Costello, promettendo di «tornare al più presto possibile».



I concerti annullati erano in Gran Bretagna, Croazia, Austria, Norvegia e Svezia. Costello, i cui successi includono «Alison» e «Oliver’s Army», ha esortato tutti a farsi controllare quando si accusano sintomi che preoccupano.