Uno spettacolo itinerante per pianoforte da viaggio e voce, con inediti, monologhi e le canzoni più note scritte per i Nobraino una delle band più interessanti emerse nel rock indipendente italiano degli ultimi anni. E’ quello proposto da Lorenzo Kruger, In una atmosfera rilassata, molto distante dai suoi concerti rock, venerdì 6 giugno alla Bookique (ore 19). In questo set, per piano e voce, Kruger, , mette davanti a tutto le sue canzoni e se stesso. Le canzoni più belle scritte per i Nobraino saranno ascoltabili in una veste inedita: nella versione in cui sono state scritte. Saranno in scaletta pezzi come Film Muto, Bifolco, Record del Mondo, Tradimento, Cani e Porci accanto a tutti i brani più noti della sua band, Lorenzo Kruger è il cantante e autore di tutte le canzoni dei Nobraino: con questa formazione ha all’attivo più di mille concerti, 6 dischi, presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana.Le sue performance come front man di questa band sono note per essere fuori dagli schemi, provocatorie e irriverenti. In questo spettacolo, al contrario, Kruger s0immobilizza al

pianoforte; col pretesto di accompagnarsi con questo strumento la scena si riduce alle sole canzoni, ripulite da qualsiasi arrangiamento e postura scenica.ù

Prende così forma un percorso attraverso la scrittura che passa anche per letture, monologhi, esecuzioni sbilenche e considerazioni semiserie di un personaggio che in questi anni ha segnato con il suo genio la musica indipendente ed il cantautorato. In un’ intervista a Utsidersweb il cantante ha raccontato: “Il mio essere solo sul palco è una condizione funzionale, io sto bene con una band o comunque con altri musicisti sul palco: sono un cantante non uno strumentista, per cui sto bene in piedi, sto bene con un microfono, libero di fare un po’ quel che mi pare. Questo tour piano solo è quasi un percorso di punizione che devo fare, espiare, per poi mettere su un nuovo spettacolo con i Nobraino”.