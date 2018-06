La notizia era nell'aria, grazie agli indizi pubblicati su Facebook dalla band, ma ora è ufficiale: gli Smashing Pumpkins torneranno a esibirsi in Italia. Il gruppo, dopo 20 anni di assenza dalle scene, si è riformato per un nuovo album, con Corgan, Chamberlin e Iha, ma anche il chitarrista che da sempre segue la band Jeff Schroeder, il bassista Jack Bates (esclusa dalla reunion, non senza polemiche, la storica D'Arcy Wretzky) e il tastierista Katie Cole che suoneranno dal vivo in tutto il mondo. Il 18 ottobre prossimo, un giovedì, toccherà all'Italia, più precisamente alla Unipol Arena di Bologna.

I biglietti saranno in vendita dalle 10 di mercoledì 20 giugno per gli iscritti a #MyLiveNation, mentre la generale partirà alle 10 di venerdì 22 giugno su Ticketmaster, Ticketone e punti vendita autorizzati.