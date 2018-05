Andrea Lelli vince il Premio Lucio Dalla

Importante riconoscimento per il cantautore trentino Andrea Lelli. Il musicista che risiede in Valsugana ha vinto la sesta edizione del «Premio Lucio Dalla», il concorso nazionale dedicato al grande artista bolognese scomparso nel 2012. Andrea Lelli si è classificato al primo posto davanti ad artisti provenienti da tutta Italia che si sono confrontati nella classica fase di semifinali e finale svoltasi a Roma dal 10 al 12 maggio.

Il cantautore trentino, oltre ad aver messo in bacheca questo significativo premio nazionale, verrà prodotto con un nuovo singolo inedito dalla «SanLucaSound», nota etichetta di Bologna sotto la direzione artistica di Manuel Auteri e Renato Droghetti (Paola Turci, Stadio, Gianni Morandi, Portera, Edoardo Bennato.). Sul palco dell’Auditorium Santa Chiara di Roma Andrea Lelli ha presentato il brano «Noi due» tratto dal suo ultimo album «Pindaricamente» uscito nel 2016 conquistando in una versione in chiave acustica per chitarra e voce l’apprezzamento della giuria e dei tanti addetti ai lavori presenti in sala tra quali Claudio Germanò di radio Rds.

La rassegna pensata e realizzata dalla passione di Maurizio Meli, grande amico di Lucio, ha visto come madrina Claudia Scaglioni (cugina di Lucio). Molti gli ospiti durante la serata conclusiva che verrà trasmessa da Sky nelle prossime settimane, tra i quali Francesca Manzini, attrice nell’ultimo film di Carlo Verdone.

«Per me è davvero un onore - racconta Andrea Lelli all’Adige - aver ricevuto questo premio dedicato ad un cantautore unico come Lucio Dalla. Un riconoscimento che mi dà nuovo entusiasmo nel continuare il mio percorso di musicista e registrare un nuovo disco». Fra i prossimi appuntamenti live di Lelli, impegnato anche in sala di registrazione, quello del 3 giugno alla Fiera Internazionale della Musica a Milano accompagnato dalla sua Pindaricaband (Walter Fortarel, Mirko Gubert e Christian Nicolini) e quello del 10 agosto quando, con la band allargata, si esibirà in spiaggia sul lago di Calceranica.