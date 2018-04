Il leone di San Marley continua a ruggire! Nell’atmosfera caldissima di un bar Chistè gremito in ogni ordine di posti, sabato sera Sir Oliver Scardy ex- frontman dei Pitura Freska ha conquistato il pubblico trentino.

Due ore di spettacolo in cui ha spaziato tra il repertorio della famosa reggae band veneziana e quello dei suoi album solisti, con incursioni nel pop e nella musica popolare lagunare.

La formula scelta da Skardy è infatti quella del sound system jamaicano giocata sulle basi proposte da dj Frichetti coadiuvato dalla voce Andyman “padrino" dello ska veneziano e Porfirio Rubirosa trascinante MC.

Skardy è passato tranquillamente da “Picin” a “Goba so mare” da “Pink floi” a “Papa Nero” senza dimenticare anche Peter Tosh in uno show che come ha raccontato all’Adige Giuseppe Marchi direttore artistico del locale: “Ha coinvolto i presenti che hanno cantato e ballato i pezzi più celebri dell’artista veneziano”.