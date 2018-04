Ancora pochi giorni per iscriversi ad UploadSounds piattaforma musicale euroregionale per giovani talenti Under35. C’è tempo infatti fino al 30 aprile per registrare la propria band o progetto solista gratuitamente e direttamente online sulla homepage di Upload caricando il brano inedito e le informazioni richieste. In questo 2018 UploadSounds festeggia i suoi primi dieci anni con un'edizione speciale con tantissime novità che vedranno protagoniste le giovani band residenti nelle tre province, Trentino, Alto Adige e Land Tirolo.

L'edizione 2018 racconta la trasformazione di cui UploadSounds è stato protagonista negli ultimi anni e si lancia come un'astronave verso il futuro. Un progetto poliedrico, nato come contest e cresciuto fino a rappresentare una vera e propria piattaforma per i musicisti che vi trovano opportunità di interazione e di crescita artistica e professionale grazie alle diverse opportunità proposte: come UploadOnTour, l'Export internazionale e le nuovissime Special Calls. Aspetti che rappresentano pianeti diversi della galassia UploadSounds e che caratterizzano sempre di più il progetto come un melting pot per giovani artisti, ma anche per i professionisti del settore musicale. L'universo di UploadSounds nel suo decennale diventa così sempre più ricco di iniziative che sottolineano quella che da sempre è la filosofia del progetto, ovvero offrire opportunità concrete ai giovani talenti di crescita artistica attraverso l'incontro e lo scambio con altre realtà musicali.

Gli obiettivi, del progetto si possono riassumere in alcuni concetti chiave su cui si sta continuando a lavorare: creatività, occupazione in ambito creativo, sviluppo del pubblico e indotto economico. UploadSounds è infatti un motore economico che muove migliaia di musicisti, giovani, pubblico e operatori del settore che creano senza dubbio un indotto indiretto sul territorio dell'Euregio.