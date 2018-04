«Concertone» con i Matrioska

Sono i Matrioska, fra i gruppi di punta della scena ska tricolore, gli headliner del concertone per la Festa della Liberazione organizzato oggi 25 aprile a Trento dall’Arci del Trentino con diverse associazioni del territorio.

L’appuntamento è al parco Fratelli Michelin in via Sanseverino dove dalle 14.30, si aprirà una giornata ricca d’interventi, musica, proposte culturali, momenti ricreativi con spazi riservati ai più piccoli e alle famiglie.

Sul fronte dei live amplificatori accesi con il power trio del capoluogo dei Mondo Frowno seguiti dai Malkovic, formazione milanese che si muove in territori post rock senza però dimenticare la voce. On stage anche la Carol Might Know band creata dalla cantautrice bolzanina Anna Bernard che partecipa alla Giornata della Liberazione dopo aver vinto il contest «Arsenale Calling». La serata proseguirà con il Duo Bucolico formato da due cantautori romagnoli che dal 2003 scrivono canzoni ironiche e satiriche a quattro mani. Nel 2008 debuttano con il loro primo disco «Cantautorato illogico» seguito dal cd «Colonnello Mustafà» mentre dopo altre produzioni nella primavera del 2014 esce il quinto album «Furia ludica».

Gran finale con i Matrioska, band storica se si parla di ritmi in levare in Italia, nata a Milano nel 1996. Il sound attuale del gruppo nasce da una fusione eclettica di vari generi musicali che spaziano dal pop al rock’n’roll fino al punk.

Il tutto senza dimenticare la matrice ritmica più calda e sincopata tipica dei loro primi lavori sulla quale si inseriscono le melodie del vulcanico cantante Rocco. Il loro ultimo album (2016) ha le forme di «Occhi mossi»,titolo che il gruppo spiega così: «È ciò che non ha forma, un tempo fotografico sovrastimato, la realtà che non si lascia guardare o non vuol essere vista, il volto privato di uno tra i suoi più importanti sensi. Illusione, attenzione, aspetti in contrasto tra loro, storie. La maniera differente di raccontare qualcosa e qualcuno».