Piero Pelù torna live con il Warm Up Tour

Estate sui palchi di tutta Italia per la voce più rappresentativa del rock italiano: Piero Pelù torna infatti dal vivo per una serie di concerti in tutta Italia sotto la sigla di «Warm Up».

«Energia, energia, nuove idee e voglia di stare sempre con la mia Dea Musica. Stavolta coi Bandidos ma senza scordare mai i Litfiba. Ci vediamo in giro ragazzacci!».

Così Piero Pelù sintetizza quella che sarà la sua estate, un’intera stagione in tour sui palchi italiani con i Bandidos (Giacomo Castellano alla chitarra, Luca Martelli alla batteria e ai cori e Ciccio Licausi al basso) in cui suonerà sia brani dei Litfiba sia brani della sua carriera solista, aggiungendo alcune nuovissime e trascinanti cover. “Warm Up” come “riscaldamento” per una vita dedicata alla Musica come quella di Piero Pelù.

Per ora nessuna data in regione ma i fan del cantante dei Litfiba si augurano che presto il vocalist fiorentino possa fare tappa anche qui

Queste le prime date già confermate, a cui seguiranno altri appuntamenti:

26/5 - CARLOFORTE (SU) - LUNGOMARE CORSO BATTELLIERI

13/6 - CAPISTRELLO (AQ) - PIAZZA CADUTI SUL LAVORO

18/7 - VARALLO SESIA (VC) - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

29/7- FRANCAVILLA (CH) – FESTIVAL BLU BAR

05/8 - LIGNANO SABBIADORO (UD) - BEACH ARENA

09/8 - ZAFFERANA ETNEA (CT) - ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO

11/08 - CITTANOVA (RC) – VIA TOMMASO CAMPANELLA

13/08 - RISPESCIA (GR) - FESTAMBIENTE

Info e biglietti su www.fepgroup.it e www.ticketone.it