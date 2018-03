I Ministri scalano le classifiche

I Ministri fanno il botto. La band attesa a Trento il 12 aprile al Teatro Sanbàpolis ha piazzato infatti il suo ultimo album di inediti «Fidatevi» al sesto posto della classifica dei dischi più venduti e al terzo in quella dei vinili della settimana per Top Of The Musica Fimi Italia.

«Fidatevi» sarà il cuore del tour che porterà una della band più note del rock alternativo italiano anche nel capoluogo per la rassegna «Sanbàclub» organizzata da Fiabamusic con il Centro Santa Chiara. I Ministri, fanno il loro ingresso nella musica italiana nel 2006: il loro esordio autoprodotto «I soldi sono finiti» è un’anomalia rock in un panorama dominato da hip hop e musica elettronica, e l’originale e ironica copertina fa parlare di loro oltre i confini della scena indipendente.

A far girare il nome non solo le provocazioni e le tematiche non comuni: i loro live trascinanti conquistano tutti e attirano anche l’attenzione della Universal, che mette la band sotto contratto. Nel 2009 esce «Tempi Bui», l’album che, trascinato da una title-track che omaggia Brecht, consacra il trio milanese. Un anno più tardi pubblicano «Fuori», che esplora nuovi territori sonori e ribadisce un percorso personalissimo mentre il quarto capitolo in studio, mentre «Per un passato migliore», segna un ritorno alle loro radici più elettriche. Nel 2015 esce «Cultura Generale» mentre nel 2016 festeggiano il decennale dal primo cd con dodici concerti e quindi scompaiono (dalle scene e dai social) per dedicarsi al nuovo materiale.

Il prezzo del biglietto per il concerto di Trento è di 17,40 euro più diritti di prevendita nel circuto Ticketone e di 20 euro al botteghino. F.D.S.