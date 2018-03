Ermal Meta vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente” arriva in Trentino con il suo “Non Abbiamo Armi Tour”. L’appuntamento è quello del 2 agosto a Castellano di Villa Lagarina nell’ambito dell’evento Castelfolk.



“Non Abbiamo Armi Tour” si annuncia come una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica per un grande show 12 nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati tra i :“classici” della nuova musica d’autore italiana.



Ermal Meta ha debuttato al 1° posto della classifica di vendita con il suo nuovo album “Non abbiamo armi” e dopo pochi giorni è stato certificato con il disco d’Oro il singolo “Non mi avete fatto niente” cantato in coppia con Fabrizio Moro e ad un mese esatto dalla pubblicazione, avvenuta il 9 febbraio su etichetta Mescal, anche l’album è diventato Oro.



“Non abbiamo armi” terzo album da solista - giudicato da stampa e pubblico “il più bello” - è composto da 12 canzoni inedite fatte di sincerità e amore che scorrono attraverso ritmi incalzanti e momenti di grande intimità vestiti con suoni e melodie, che confermano il grande talento di Ermal Meta.



I biglietti per il concerto di Ermal Meta (prodotto da Mescal) sono disponibili dalle 12 di oggi nei circuiti PrimiallaPrima e Ticketone.

Ermal Meta, Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente (Sanremo 2018) Video of Ermal Meta, Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente (Sanremo 2018)