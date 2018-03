Diodato, Zibba e Cropelli: stasera a Bolzano un tris di cantautori

Tris di cantautori con Diodato, uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, Zibba e la trentina Caterina Cropelli questa sera al Teatro Cristallo di Bolzano (ore 21).



Open act affidato proprio alla Cropelli che dopo l’esperienza di X Factor sta lavorando al suo primo disco di composizioni inedite che verrà preceduto da un nuovo singolo. Quella di Zibba è la dimensione di un cantautore che si sta facendo largo come interprete dopo aver scritto canzoni per Patty Pravo, Emma, Max Pezzali, Tiziano Ferro, Jovanotti, Alex Britti e molti altri. Ad oggi ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014, il premio Bindi e la Targa Tenco per il miglior album in assoluto. Headliner della serata Diodato che dopo la partecipazione a Sanremo accanto al trombettista Roy Paci, nella categoria big con il brano “Adesso” Diodato torna in tour con il proprio progetto solista e la propria band.

Adele - Send My Love (Cover) by Caterina Cropelli & Stefano Dallaserra Video of Adele - Send My Love (Cover) by Caterina Cropelli & Stefano Dallaserra





Nel frattempo, continua il successo di “Adesso”, che rimane stabile in top 30 della classifica delle canzoni più trasmesse in radio. Diodato esordisce discograficamente nel 2013 con “E forse sono pazzo” un disco che suscita interesse anche per la sua rivisitazione di “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De Andrè. Diodato partecipa alla colonna sonora del film di Daniele Luchetti “Anni felici” con Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti presentato in anteprima al Festival Internazionale del Film di Toronto.



Nel 2104 sale per la prima volta sul palco dell’Ariston con la nella categoria “Nuove proposte” con la canzone “Babilonia”. Le splendide esibizioni al Teatro Ariston lo portano al secondo posto nella classifica generale della sezione, ed al primo posto nella classifica della giuria di qualità, presieduta dal regista Paolo Virzì che ha dichiarato: “In mezzo a loro (i concorrenti) c’è un genio, Diodato, che purtroppo non è stato premiato né dalla critica né dal voto popolare. Io gli avrei dato tutto, gli avrei messo in braccio Laetitia Casta”. Sempre nel 2014 pubblica “A Ritrovar Bellezza”, disco che contiene tutti i brani interpretati durante la collaborazione con Che Tempo Che Fa. All’album partecipano anche Manuel Agnelli con cui duetta ne “La voce del silenzio” ed ancora Roy Paci e i Velvet Brass con cui rivede la splendida “Arrivederci” di Bindi. Partecipa al disco “Acrobati” di Daniele Silvestri con due featuring, il singolo “ Pochi giorni” e “ Alla fine” e nell’estate del 2016 è ospite del suo fortunatissimo “Acrobati in tour”. Nel 2016 firma un contratto discografico con Carosello Records e nel 2017 pubblica l’album “Cosa siamo diventati” poi lancia il singolo “Cretino che sei”, brano che segna una svolta stilistica dell’artista.