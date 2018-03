E' un inno contro il razzisimo e l'intolleranza "Noi non vi vogliamo" l'ultimo singolo di Drimer. Una canzone che il rapper di Trento ha lanciato sul suo canale YouTube pochi giorni prima della sfida elettorale di domenica scorsa. Una scelta non certo casuale che però ha una valenza assai più importante della contingenza come racconta all'Adige proprio Francesco Marchetti, in arte Drimer: "Questo mio pezzo ha due obiettivi principali. Il primo, e più importante, è quello di manifestare piena opposizione alle tendenze razziste ed estremiste che stanno prendendo piede in Italia (spesso senza che gli stessi fautori se ne accorgano) e che negli ultimi mesi stanno divenendo le basi della preoccupante espansione delle ideologie neofasciste".

La seconda motivazione di Drimer ha un respiro più musicale: "Il mio è il tentativo di ricordare ad una scena musicale italiana sempre più spenta e disinteressata - particolarmente nel rap - l'importanza di simili appuntamenti e della necessità di uno schieramento chiaro e puntuale da parte degli artisti". Intanto in pochi giorni la clip di "Noi Non Vi Vogliamo" diretto da Nicola Corradino prodotto da $oS Beatz e registrato, mixato e masterizzato da Menevolt al Menevolt Studio di Tierno ha già fatto registrare quasi cinquantasimila clic.

Una dimostrazione di quanto sia conosciuto Drimer visto anche sabato scorso a Gardolo fra le guest del release party dei Rebel Rootz e che è diventato uno dei nomi al top della scena trentina. Classe 1995 Drimer oltre a numerose vittorie in svariati contest di livello, come l'Alley Oop nel 2015, anta tra le tante anche le partecipazioni al Master of Battle Arena (2014), Mic Tyson (2016) e per ben due volte alla finalissima del prestigioso Tecniche Perfette (2015-2016). Oltre a quella del freestyle Drimer , ha all'attivo già svariati progetti: ultimo tra questi è stato il suo primo disco solista ufficiale, "Inception", che si è fatto notare fra tutti gli appassionati del battito rap ma non solo. Nella prima metà del 2017 il rapper ha anche partecipato al prestigioso web-format "Real Talk" e verso la fine dell'anno Drimer ha pubblicato in freedownload mixtape "Scrivo Ancora" disponibile dal sito www.scrivoancora.com.