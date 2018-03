Germanò: stasera alla Bookique il cantautore romano e i Darvaza

Un album che raccoglie nove canzoni d’amore, d’amicizia, di solitudine, di malinconia mista a indolenza giovanile, nascondendo una propensione di ricerca positiva.



Sono quelle contenute in «Per cercare il ritmo» il primo album di Germanò uscito per Bomba Dischi/Universal che sarà il cuore del live del cantautore di stasera alla Bookique (ore 21.30).



Il full – lenght di Germanò è descritto come un disco semplice e personale in tutti i suoi aspetti, che parla di sentimenti nelle sue dinamiche più intrinseche su atmosfere che devono al jazz, alla Motown, al pop-rock e alla disco-music. Alex Germanò, nato a Trastevere e cresciuto a Monteverde Vecchio, è stato circa una dozzina di volte in Australia per via della doppia cittadinanza. Ha viaggiato molto, ma poi ha visto Il Sorpasso di Dino Risi. Inizia a fare musica nel 2008 con i «Jacqueries» e nel 2012 fonda l’art rock band «Alpinismo» con cui pubblica un ep per 42 Records.



Franco Califano ed Enzo Carella sono i suoi autori e personaggi preferiti ma la sua musica intreccia come evidenziato diversi elementi. Sulla dimensione della sua scrittura Germanò a Outsidersweb ha raccontato: «Con un progetto precedente, gli Alpinismo, avevo fatto testi molto più personali e pesanti rispetto a questi. In questo disco ci sono sì canzoni personali, però ho cercato di fare un qualcosa in cui il più possibile le altre persone potessero rispecchiarsi. Ho cercato di affrontare temi che fossero veramente interessanti. È vero che uno scrive le canzoni per sé, ma la musica è intrattenimento e quindi va fatta soprattutto per gli altri, secondo me. È una cosa personale ma va fatta per gli altri. È giusto parlare di cose personali ma comunque devi trovare un punto che sia universalmente interessante, o almeno provarci, io ci ho provato».



Riguardo alle trame del disco spiega: «Sono arrivato a trovare un filo conduttore dei brani a disco finito, non c’è mai stata un messaggio unico pre-intenzionale. Forse che parlare di sentimenti ha ancora un senso. In un periodo di profonda incertezza come quello che stiamo vivendo metterli al di sopra delle proprie priorità non è poi così banale. Io stesso in momenti di incertezza ho dovuto riscoprirne il valore, soprattutto rispetto al futuro che non potevo avere e a quello che ho di fronte il sentire mi sembrava l’unica cosa davvero importante».



L’open act della serata sarà affidato invece ai Darvaza band di Trento che si muove fra post punk e new wave.

Germanò - San Cosimato Video of Germanò - San Cosimato