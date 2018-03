Si apre, alle 21.30 con la proiezione di "Inagibile", seguita da un set live. la serata di oggi che vede il ritorno, a distanza di cinque anni dalla sua ultima apparizione, del musicista Bob Corn al Loco's di Rovereto. Le immagini di "Inagibile", diretto da Giulia Natalia Comito e Tommaso Cassinis, raccontano l’elaborazione di un dramma collettivo dalla prospettiva di un musicista, da molti anni tra i punti di riferimento più amati della scena indipendente italiana, alternando il racconto orale di Bob Corn alla sua musica, nel corso di tre concerti tenuti in altrettanti luoghi simbolici: la vecchia casa di San Martino Spino, tra pareti da sempre impregnate di musica; il villaggio Map (Moduli abitativi permanenti) di Finale Emilia, un non-luogo che ancora oggi dà un tetto a decine di famiglie; e la sede dell’Associazione Mani Tese, punto di riferimento per tutta la comunità terremotata. Il mini tour intimo e domestico di Bob Corn è nato dalla necessità di raccontare come un evento traumatico possa rafforzare il legame con la propria terra e cambiare per sempre il modo di vivere la propria musica. Tiziano Sgarbi, in arte Bob Corn ha composto tutte le sue canzoni disteso a letto, almeno fino alla notte del 20 maggio 2012, quando anche la sua casa – come quella di tanti altri emiliani – non ha retto al terremoto. Da allora non ha più scritto canzoni,