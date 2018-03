Sono già molti i giovani e le giovani fans di Annalisa che sono in attesa per l’arrivo della cantante domenica pomeriggio al Millennium Center di Rovereto.

La giovane e brava cantante, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di San Remo, ottenendo un terzo importante posto dietro a Meta e Moro e allo Stato Sociale, sarà a disposizione dei fan per autografare le copie del suo ultimo album ByeBye e fare una foto con i fans.

L’appuntamento è per domenica 18 marzo alle ore 16 al Centro Commerciale di via del Garda 175 a Rovereto . Questo genere di eventi è abbastanza usuale ormai nei centri commerciali, ma in questo caso non ci sarà una distribuzione di pass e non sarà obbligatorio l’acquisto del cd in un punto particolare. Per incontrare Annalisa, basterà mettersi in fila (e ovviamente rispettarla...) dalle ore 14 in poi con il cd in mano, a patto che il cd non sia già autografato e solo un persona per cd. Dunque, vigerà solamente l’ordine d’arrivo e il fatto di essere in possesso del suo ultimo cd «Byebye». Per ogni cd verrà concesso un autografo dell’artista. Ovviamente per chi non fosse ancora in possesso del cd potranno essere acquistati direttamente al Millennium Center.

Annalisa, vero nome Annalisa Scarrone , trentadue anni, cantante ligure - è di Savona - si è ormai distinta in diverse partecipazioni al Festival di Sanremo.