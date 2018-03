Domani, domenica 4 marzo ( Sala della Filarmonica, ore 10.30 ) «I concerti della domenica» hanno in locandina il duo formato da Gabriele Bortoluzzi (violino) e Federica Bortoluzzi (pianoforte).

Saranno eseguite le Sonate KV379 di Wolfgang Amadeus Mozart, n. 9 op. 47 «Kreutzer» di Ludwig van Beethoven e n. 3 op. 108 di Johannes Brahms.

Nata a Milano nel 1988 in una famiglia di musicisti Federica Bortoluzzi si è formata con Andrea Lucchesini e con Maria Tipo ; la sua attività concertistica si svolge sia in Italia che all'estero. A soli tredici anni veniva invitata in Canada per la Stagione di Vancouver; al suo rientro in Italia ha tenuto concerti per enti quali la Società dei Concerti e «La Verdi» di Milano e la Fondazione Teatro Grande di Brescia. Si è esibita nelle sale dei Conservatori di Milano, Verona, Piacenza, Brescia e quindi in Portogallo, al Mozarteum di Salisburgo, in Svizzera e in Grecia. Recenti sono le sue partecipazioni al Ravello Festival e al Festival dei due Mondi di Spoleto.

Il fratello Gabriele Bortoluzzi, nato nel 1994, si è diplomato in violino al Conservatorio «Verdi» di Milano nel 2013. Fin da giovanissimo vinceva concorsi internazionali e nazionali ed era ospite, sia in veste di solista che in formazioni da camera e orchestrali, di stagioni concertistiche italiane a Roma, Milano, Torino e Firenze. Dopo il perfezionamento con Klaidi Sahatci a Lugano, ha intensificato la sua attività nelle grandi capitali d'Europa senza abbandonare la sua collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano.

Gli autori scelti per questa occasione sono tra i massimi rappresentanti di quel clima riflessivo percorso nell'Ottocento soprattutto in area tedesca, dal quale sono nati capolavori capaci di varcare autorevolmente lo spazio dei salotti per raggiungere la più ampia popolarità, tra i quali la beethoveniana sonata «Kreutzer» è esempio emblematico.