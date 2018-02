Joan Baez , leggenda della canzone americana, sarà nella Langhe a Pollenzo il prossimo agosto ospite della rassegna Attraverso Festival . Cantautrice, compositrice e attivista statunitense nota per il suo impegno nel campo dei diritti civili, si esibirà nel suggestivo cortile dell'Agenzia di Pollenzo la sera del 9 Agosto. Presenterà il nuovo disco, Whistle Down The Wind , che uscirà il 2 marzo.