Avrà una veste unplugged il live di Cisco che ritorna in Trentino sabato prossimo, 18 febbraio, al Molin de Portegnach a Faver in Val di Cembra nella serata organizzata dai ragazzi di Soregrente90.

Un appuntamento quello con Stefano Bellotti in arte Cisco che rientra nell'ambito del suo nuovo tour teatrale partito proprio all’inizio di quest'anno e che porta in giro nella penisola uno spettacolo in versione acustica e speciale, in un viaggio che ripercorre i 25 anni di carriera dell'artista emiliano.

Sarà una buona occasione per ascoltare dal vivo brani che normalmente non vengono suonati dal vivo nelle tipiche serate estive e nei concerti live, ma sarà uno spettacolo pensato per atmosfere da ascolto, chitarre acustiche e arrangiamenti inediti, con tutto il calore dell’ambiente intimo di un teatro.

Cisco ha scritto pagine importanti del folk rock barricadero italiano come voce dei Modena City Ramblers: un’avventura intensa, importante, con quasi un milione di copie vendute, piena di incontri, eventi e concerti indimenticabili insieme ai Van Morrison, Cranberries, Deep Purple, Primus, Manu Chao e gli Ska-p.

Poi la scelta di intraprendere un percorso da solista che lo ha portato a registrare quattro album in studio e diversi live.