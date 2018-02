Sono le band Ja90, Spritz Band, Darvaza, Sesto Elemento e Three Crazy Days accanto ai cantautore Dario Pellegrini, i protagonisti stasera della seconda semifinale del contest Rock Time al Le Bistrot di Pergine (ore 20.30, ingresso libero).



On stage i Sesto Elemento band di Levico Terme che celbera in questo 2018 vent’anni di musica con un repertorio diviso a metà fra brani originali che guardano al filone nostrano anni 90 come Litfiba, Timoria e Afterhours La Spritz Band nasce all’inizio del 2008 dall’incontro di 5 amici della Vallagarina con la passione per la musica e provenienti quasi tutti da esperienze precedenti in altri gruppi locali. Il loro è un melody rock che punta a valorizzare al massimo la voce della cantante Giulia.



Arrivano da Rovereto invece i Ja90 che fin dal nome mostra la sua inclinazione stilistica, che è quella della riproposizione di brani appartenenti alla scena musicale italiana degli anni ‘90. I brani dei Casino Royale e dei Tiromancino vengono reinterpretati dal sestetto roveretano in una chiave tendente al trip hop ed ammiccante al dub, ma che non ignora la fondamentale anima rock.



Nella loro setlist sono presenti anche brani inediti e reinterpretazioni, sempre in chiave ‘90, di grandi classici della tradizione rock degli anni ‘60, come «I Wanna Be Your Dog» dei The Stooges. Guardano alle radici del post punk e della new wave invece i Darvaza. Il loro è un intreccio di cover e di brani originali ispirati da icone del genere come Joy Division, Cure, Chameleons, Smiths, Sound e Talking Heads,e più moderne come Interpol, Editors e White Lies.



I Three Crazy Days sono in circolazione dal 2013 e oggi possono contare su un repertorio che pesca nel rock in tutte le sue sfumature. Il cantautore Dario Pellegrini dopo una militanza in una band pop-punk ha iniziato a scrivere canzoni melodiche arrangiate con la chitarra, influenzato anche dall’incontro con il rap, in particolare quello italiano, che lo ha portato a scrivere un tipo di canzoni vicino a questo genere con arrangiamenti fatti con la chitarra acustica.