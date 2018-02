Appuntamento con lo scintillante mondo dell’operetta, guidati dal fascino delle «Sirene al ballo» ospiti dei «Concerti della domenica» domani alle 10.30 alla Sala della Filarmonica.



La leggerezza delle melodie, il tono burlesco dei personaggi, i deliziosi passi di danza, le gaffes, le lacrime, i costumi coloratissimi, gli appassionati duetti e i baci rubati continuano a mantenere l’operetta tra i generi di maggior richiamo. Maria Letizia Grosselli (soprano), Alessandra Andreetti (mezzosoprano) e Patrizia Quarta (pianoforte) ne interpretano un nutrito campionario di brani, sapientemente ritoccati da abili arrangiatori, scelti tra le partiture di Puccini, Offenbach, Benatzky, Ranzato, Lehar, Bard, Katscher, Abraham, Lombardo. Maria Letizia Grosselli, diplomata in canto lirico a soli 19 anni presso il Conservatorio di Trento, si è poi perfezionata a Milano e in altre città seguendo le lezioni di Renata Scotto, Raina Kabaiwanska, Rolando Panerai.



Dal 2010 è ospite fissa al Festival Internazionale dell’Arena di Verona. Intense sono le sue tournée per raggiungere teatri prestigiosi, lontani come quello dell’Opera di Tashkent (Uzbekistan) o più vicini come quelli di Parma e Firenze, oltre a tournée in Francia, in Spagna ma anche in Australia, Stati Uniti e Cina. Alessandra Andreetti si è diplomata a Ferrara nel 1996 vincendo i concorsi di Asti nel 1999 e Spoleto nel 2004; affermazioni che le hanno spalancato le porte di un’attività concertistica intensa in ambito cameristico, sinfonico e operistico in tutta Italia.



La pianista Patrizia Quarta si è diplomata al Conservatorio «Santa Cecilia» di Roma con Sergio Cafaro; dopo essersi perfezionata all’Accademia Chigiana di Siena e alla Scuola di Musica di Fiesole, ha cominciato la professione seguendo sia il ramo solistico che quello di accompagnatrice.