Brunori Sas tutto esaurito e Levante già ben oltre quota seicento biglietti staccati. Vanno davvero forte le nuove voci del cantautorato italiano attese nelle prossime settimane all'Auditorium S. Chiara di Trento nell'ambito dei rispettivi tour. Il musicista calabrese, originario del cosentino, porterà a Trento il 16 febbraio il suo nuovo live set «Brunori a teatro. Canzoni e monologhi sull'incertezza» nell'evento organizzato da Fiabamusic in collaborazione con il Centro Santa Chiara.

Brunori Sas, il cui nome è un omaggio all'imprese edile della sua famiglia, è una delle rivelazioni del cantautorato italiano di questo terzo millennio: il suo ultimo album «A casa tutto bene» ha ricevuto una grande accoglienza dalla critica (gli è stata assegnata la Targa Tenco come miglior canzone a «La verità», Premio Mei a Brunori Sas come artista indipendente dell'anno) e di pubblico: primo posto sulle piattaforme streaming, podio della classifica di vendita Fimi, oltre 15 milioni di streaming su Spotify).

Levante, invece è una delle voci femminili al top oggi in Italia sia per partecipazione come giudice al talent X Factor su Sky sia per il successo ottenuto la scorsa estate con il brano «Pezzo di me». La giovane cantante suonerà a Trento il 3 marzo. La sigla sarà quella di «Caos in teatro tour 2018» con live nei principali teatri italiani ed i brani dell'artista proposti dal vivo avranno arrangiamenti del tutto inediti.

Il suo ultimo singolo s'intitola «Gesù Cristo sono io» un brano scritto nel 2016, e ispirato dai tristi fatti di cronaca di cui negli ultimi tempi si parla sempr più spesso e che riguardano donne che subiscono soprusi, all'interno di una coppia (il brano rappresenta il punto di vista soggettivo di una donna all'interno di una storia d'amore malata e tormentata) ma anche dalla stessa società, che ancora vive la donna come un essere fragile, da guidare nell'identità e nelle scelte, spesso da sminuire.