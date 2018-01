Doppia data per gli Alice in Chains in Italia: il gruppo suonerà quest'estate a Padova (28 giugno) e Milano (10 luglio). La mitica band americana di Jerry Cantrell ha annunciato oggi gli show, mentre i fan restano in attesa di notizie per il nuovo album che, si dice, dovrebbe vedere la luce nel 2018.

Alla voce, insieme a Cantrell, ci sarà William DuVall, chiamato a sostituire l'insostituibile Layne Staley, morto nel 2002.

LE DATE

28 giugno: Padova, Sherwood Festival

10 luglio: Milano, Ippodromo Snai San Siro

I biglietti sono disponibili dalle ore 10.00 di lunedì 29 gennaio sul circuito TicketOne.