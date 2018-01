Appena annunciato ed è già un grande successo. Il concerto con il violoncello di ghiaccio, che sarà suonato lunedì prossimo da Giovanni Sollima, (lui e Mario Brunello possono essere considerati tra i più grandi violoncellisti del mondo) in un evento all’interno del suo tour intitolato N-Ice Cello, in pochi giorni ha visto il tutto esaurito. Così, saggiamente, il Muse ha previsto una replica alle ore 22.30, subito dopo il primo spettacolo. I posti a disposizione sono 250, prenotabili allo 0461.270311.



N-Ice Cello è un grande progetto culturale, reso in forma musicale da Giovanni Sollima, che riflette sul tema dell’acqua e della sua importanza a livello planetario. Il tour prevede concerti dal Nord al Sud Italia per disegnare un percorso artistico dai ghiacciai al Mare Mediterraneo, che disegna e richiama all’esodo dei migranti che dalle terre senz’acqua si spostano verso i paesi del Nord.



Un esodo generato da molteplici ragioni tra i quali hanno grande importanza anche il cambiamento climatico e il degrado ambientale. È l’acqua che ritorna, simbolicamente, come un atto di restituzione, nei paesi dove è scarsa anche per motivi globali. Ed è proprio dell’arte e della buona scienza cercare i punti di incontro, costruire dialoghi e promuovere occasioni di conoscenza e di consapevolezza.

Al centro dell’evento artistico proprio il violoncello fatto di ghiaccio, costruito dall’artista americano Tim Linhart. Costruito a appositamente sul Ghiacciaio Presena in Trentino al Passo Tonale.



Da qui lo strumento di ghiaccio raggiungerà il mare lungo un percorso dalle Alpi alla Sicilia, scandito dai concerti di Sollima. L’evento sarà il filo conduttore di un docu-film fatto in Trentino ideato, scritto e diretto da Corrado Bungaro che raccoglierà le riflessioni e le testimonianze di artisti e pensatori incontrati lungo l’itinerario. Lo strumento di ghiaccio farà il suo viaggio trasportato in una cella frigorifero mobile e poi le sue acque glaciali verranno consegnate al Mar Mediterraneo. L’esecuzione con il violoncello di ghiaccio nella lobby del museo avverrà con una temperatura di 15°. Si consiglia quindi ai partecipanti di vestirsi adeguatamente.