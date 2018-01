A Trento un 2018 live fra concerti e musical

È quello legato al musical «Mamma Mia!» il primo grande evento musicale di questo 2018 a Trento. Un tris di spettacoli, venerdì 19 e sabato 20 con un doppio show all’Auditorium S. Chiara, già completamente sold out a dimostrazione del successo di questo spettacolo attraversato dalle canzoni degli Abba.

Prevendite a gonfie vele anche per Brunori Sas, all’Auditorium il 16 febbraio, con il suo live «Brunori a teatro. Canzoni e monologhi sull’incertezza». Brunori Sas approda in Trentino sull’onda dell’accoglienza ricevuta con il suo ultimo album «A casa tutto bene», anticipato dal singolo «La verità».

Il disco ha ricevuto infatti una grande accoglienza dalla critica con la Targa Tenco come miglior canzone a «La verità», Premio MEI a Brunori come artista indipendente dell’anno, e di pubblico grazie al primo posto sulle piattaforme streaming e al podio della classifica Fimi.

Il palco dell’Auditorium il 3 marzo sarà tutto per Levante reduce dall’esperienza come giudice dell’ultima edizione del talent X Factor. La cantautrice siciliana torna in tour in questo 2018 con i suoi nuovi spettacoli «Caos in Europa» e «Caos nei teatri» due set diversi nei quali proporrà anche il suo ultimo singolo «Gesù Cristo sono io».

Ancora musical, il 13 marzo, con «Dirty Dancing» lo show che celebra il trentennale di un film divenuto cult sin dalla sua prima uscita, datata 21 agosto 1987. Anche per «Dirty Dancig» come per «Mamma Mia!» è facile prevedere il tutto esaurito per una serata nel segno della produzione curata nella regia da Federico Bellone. L’adattamento del giovane e talentuoso regista italiano ha incontrato il favore della critica, inducendo i produttori del format originale inglese ad assumere la regia italiana quale regia ufficiale dello spettacolo internazionale.

L’evento più atteso sul fronte dei live è però quello con Giovanni Allevi che presenterà il suo «Equilibrium Tour» il 23 marzo. Il pianista marchigiano sarà sul palco dell’Auditorium con il pianoforte accompagnato da tredici selezionati Archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana per un’ inedita e intima formazione che darà vita alle magiche note dell’ultimo album di studio «Equilibrium».

Altra voce femminile è quella di Francesca Michielin, live il 27 marzo: la cantautrice di Bassano del Grappa, lanciata nel 2011 da X Factor con la sua vittoria nella quinta edizione del talent, ha annunciato l’uscita del suo terzo album per il 12 gennaio, dopo «Riflessi di me» e «di20» , anticipato lo scorso luglio dal singolo «Vulcano».

Si tratta di una prima a Trento per Francesca Michielin che durante la sua carriera ha vinto un Premio Videoclip Italiano, tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 ed aver rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2016.