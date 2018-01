Uploadsounds compie dieci anni

UploadSounds festeggia i suoi primi dieci anni e lo fa con un'edizione speciale con novità per le giovani band residenti in Trentino, Alto Adige e Land Tirolo.

Tra le novità dell'edizione 2018 un premio speciale riservato alle band under21, e tornano anche le Special Calls lanciate in anteprima la scorsa estate e che nel 2018 saranno tre: bandi per promuovere la creatività e l'imprenditorialità degli artisti iscritti all'edizione in corso e dei professional, aiutandoli a realizzare i propri progetti, dalla produzione discografica alla registrazione di videoclip, dai tour europei alla formazione. Riparte anche #UploadOnTour che dal 20 gennaio proporrà 17 date di puro sound, che vedranno sul palco per ogni appuntamento accanto a un headliner affermato a livello internazionale anche tre band iscritte ad UploadSounds, una per ogni provincia dell'Euregio. Le iscrizioni apriranno l'8 gennaio e dovranno pervenire entro il 30 aprile, ogni band iscritta avrà a disposizione una pagina completa.