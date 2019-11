Venerdì e sabato Trento vuole diventare la capitale dell’arte contemporanea più innovativa, con il «Trento Future Festival TNFutureFestival», un Festival itinerante in centro a Trento, improntato sull’arte visiva e i nuovi linguaggi musicali della contemporaneità.

L’idea nasce dalla collaborazione fra Carlo Chiusi e Shengab Abdu Ahmed entrambi studenti di Beni Culturali presso l’Università di Trento. La prima parte dell’evento si è tenuta in maggio allo Studio Andromeda di via Malpaga.

La rassegna si propone di accendere il confronto artistico di alto livello creativo all’interno del centro storico di Trento, coinvolgendo la comunità cittadina in questo processo fantasioso aprendo alla possibilità di dialogo umanistico-costruttivo fra universitari e residenti trentini.

Temporary Future Store è la prima collaborazione fra gli organizzatori del TNF e la Galleria d’Arte Contemporanea Cellar Contemporary situata nel quartiere di San Martino del capoluogo trentino.

Sarà allestito un esercizio commerciale (ex spazio AIFS) che fungerà per due giorni (15 e 16 novembre) da temporary store di oggettistica creativa di alto profilo artistico prodotta in parte da artisti trentini insieme ad altre opere realizzate da artisti provenienti da altre regioni italiane e da artisti internazionali.

Artisti presenti nello Store: Pepemaniak (Roma) Laurina Paperina (Trentino) Federico Lanaro (Trentino) A.star.bene (Toscana) Manette (Emilia-Romagna) Marco Lastrada (Trentino) Atpko (Trentino) Diego Santostasi (Trentino) Joe Grillo (USA) Karim Hadjab (Francia).

Gli Eventi collaterali: durante la manifestazione vi saranno due momenti musicali serali.

Venerdì 15 Novembre: Yoshi Future Club sarà il vero e proprio party collegato al Temporary Future Store. Si terrà in un club del centro storico della città , selezione musicale a cura dei nostri djs Rosachiavi e Mario Tanzilli aka Tre8uno22.

Sabato 16 Novembre: after party TNFF a cura di Tre8uno22.