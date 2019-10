Dopo Mario Biondi, Franco Battiato, Max Gazzé e Angelo Branduardi, spetterà quest’anno a Carmen Consoli il compito di animare con la sua musica la piazza Umberto Savoia del Mart di Rovereto in occasione del tradizionale Concertone dell’Immacolata. La cantautrice nata a Catania si esibirà il prossimo 7 dicembre, alle ore 21.00.

Il concerto è promosso da Comune di Rovereto e Centro Servizi Culturali Santa Chiara, grazie anche al sostegno del Gruppo Dolomiti Energia e Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto.

In questo concerto speciale “la cantantessa” porterà al pubblico la sua anima rock che l’ha accompagnata nel corso della sua ventennale carriera, e che insieme a quella acustica, l’ha resa una delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano, per la capacità di lasciare il segno tra le sensazioni più intimiste e quelle amplificate del rock graffiante. Carmen Consoli sarà accompagnata sul palco da Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso e Antonio Marra alla batteria.

L’evento (biglietto intero € 15,00 + 2,00, ridotto giovani e universitari under 26 € 10,00 + 2,00) non sarà solamente una grande occasione di festa per la città, ma avrà anche quest’anno un importante risvolto legato alla solidarietà. Parte dell’incasso, infatti, verrà devoluto in beneficenza ad un’associazione che sarà annunciata nei prossimi giorni.

Prevendita: Circuito Primi alla Prima.

Info: N° verde 800013952.