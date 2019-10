Aprirà tra poco l’edizione numero 53 di Lucca Comics and Games: dal 30 ottobre al 3 novembre la città toscana diventerà il centro occidentale del fumetto, dell’animazione, dei videogiochi, di un patrimonio culturale fatto di creatività e innovazione.



Oltre 2.000 appuntamenti in 5 giorni, dislocati in auditorium, chiese e palazzi storici tra i più belli della città: Lucca Comics and Games è diventato negli anni il più grande festival d’Europa, con oltre 50.000 mq di spazio espositivo, distribuiti in un tessuto urbano senza pari.

Quest’anno il tema scelta per la rassegna è Becoming human, un tributo a tutte le commistioni che danno ricchezza e ci aprono consapevolmente al futuro. Numerosissimi i motivi per non perdere questo appuntamento: proviamo ad elencarne solo alcuni.



Per la prima volta in Italia arriva dal Sol Levante un’autentica leggenda: Hiroiko Araki ha creato opere indimenticabili come Le bizzarre avventure di JoJo. Accanto ad Araki, due star conclamate del fumetto supereroistico americano: Chris Claremont e Jim Starlin. E poi Don Rosa, sicuramente il più famoso e longevo disegnatore per Topolino. Per il panorama contemporaneo italiano, presenti come ogni anno tutti i big, da Zerocalcare a Gipi, da Sio a Leo Ortolani, Simone Bianchi, Tuono Pettinato e tantissimi altri.



La narrativa fantasy e fantascientifica è rappresentata dai principali autori del genere: Bruce Sterling, uno dei fondatori del cyberpunk, Dario Tonani e Federico Carmosino, la nuova promessa della fantascienza italiana. Ci sarà poi il grande di ritorno di Eric Lang, uno dei game designer più acclamati di sempre.

Nel padiglione Carducci, il più grande d’Italia, il pubblico troverà il meglio del gioco da tavolo, di ruolo, dell’editoria fantasy, fantascientifica e horror. Il festival spicca poi nel panorama internazionale delle convention dedicate ai videogames per l’unicità dell’esperienza che garantisce allo spettatore: le più recenti, spettacolari creazioni da tutto il mondo, capolavori di talento e tecnologia proiettati nel futuro.



La grande area del Japan Town è tappa obbligata per gli amanti del Giappone: attorno al Giardino degli Osservanti prende vita un intero quartiere dedicato ai prodotti di importazione, ai costumi e all’arte nipponica. Troviamo poi Lucca Junior, il regno dei bambini e delle famiglie dove approdano i maggiori editori e autori per ragazzi e per l’infanzia. Infine l’Area Movie porterà anche quest’anno innumerevoli anteprime, attività, incontri con i talent, masterclass ed eventi esclusivi incentrati sui film e le serie tv più attesi della prossima stagione.

Quattro giorni di puro divertimento, immersi in un fiume colorato di cosplayer, tra meraviglie architettoniche e tantissimi eventi imperdibili.