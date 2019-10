Lunedì 7 ottobre, alle ore 17, nella sede Sat di Trento in via Manci 57, verrà inaugurata la mostra "Fabio Stedile... passi dell’anima oltre le vette", a cura di Erica Valenti. L’esposizione sarà visitabile fino al 7 novembre 2019.



Venticinque anni fa, scompariva sul Cerro Torre (Patagonia) Fabio Stedile. Guida alpina e alpinista formidabile di soli 33 anni, colto, a proprio agio su tutti i tipi di terreno alpinistico, Stedile viveva la montagna e l’avventura a tutto tondo; in chi lo ha conosciuto ha lasciato un vivo ricordo, anche a distanza di tanto tempo.



Questa mostra intende ricordarlo e valorizzare una parte del fondo donato alcuni anni fa dalla famiglia Stedile alla Biblioteca della Montagna-Sat e catalogato da Erica Valenti. La mostra rimarrà aperta dal lunedì al giovedì con orario 9-13 e 14.30-18, il venerdì ore 9-13 Ingresso libero. Per informazioni, tel. 0461. 980211, sat@biblio.infotn.it, www.sat.tn.it.