Irene Borgna racconta Louis Oreiller

Nell'incontro conclusivo di "Levico incontra gli autori" si parla di cultura e di paesaggio montano con un'ospite d'eccezione, l'antropologa alpina Irene Borgna . Dialogherà con la giornalista Fausta Slanzi , venerdì 30 agosto, alle ore 21 in piazza della Chiesa a Levico (in caso di pioggia al Grand Hotel Imperial). Sabato alle 18 Borgna sarà al Masetto di Terragnolo.

Irene Borgna è autrice con Louis Oreiller di Il pastore di stambecchi, Storia di una vita fuori traccia (Ponte alle Grazie, Collana "Passi", Cai ).

A Rhêmes Notre-Dame, 1700 metri, dove la valle si apre in una conca glaciale, fin da ragazzo Louis ha fatto avanti e indietro per quei confini come contrabbandiere e bracconiere, portando pelli da vendere o barattare, corna di stambecco per soldi, carne di camoscio per fame. È stato inseguito da gendarmi, doganieri, forestali, ha imparato a fuggire di notte e su sci di legno costruiti in casa, si è stampato in testa la mappa di tutti i passaggi segreti, tutte le scorciatoie e i nascondigli della montagna. Poi è passato dall'altra parte perché una volta quelli come lui li assumevano, così in un colpo solo ti levavi un problema e ne risolvevi molti altri: per quarant'anni Louis ha fatto prima il guardaparco, poi il guardacaccia nella riserva della valle, in alto su quei pendii da cui si staccano le slavine. Tutto il giorno lassù, quasi sempre da solo. Lui e la montagna.



Louis ha 85 anni, tutti spesi ad ascoltare la montagna. È un vecchio magro e ha una barba bianca ingiallita dal tabacco.

«Il pastore di stambecchi», osserva Paolo Cognetti, «parla una lingua strana, in cui non c'entra il patois né la erre arrotolata della petite patrie, è una lingua che sembra venire da un altro paese. O da un tempo molto, molto lontano». Louis Oreiller (Rhêmes-Notre-Dame, 1934) tende a non allontanarsi mai dalla sua valle, che conosce pietra per pietra, crepaccio per crepaccio, albero per albero. Ha fatto, fin dall'infanzia, tutti mestieri possibili in alta montagna: contrabbandiere, manovale, boscaiolo, bracconiere, pastore. Una vita trascorsa in solitudine tra cime e ghiacciai.



Irene Borgna, nata a Savona nel 1984, dopo la laurea in Filosofia si trasferisce in Valle Gesso, nelle Alpi Marittime, con la scusa della ricerca sul campo per il dottorato in Antropologia alpina.

Frequenta la montagna a piedi, di corsa, con le pelli di foca, con la bici. È autrice dell'e-book «Montagna femminile plurale. Storie di donne che sono arrivate in alto» (con Giacomo Pettenati, Zandegù 2014), del saggio filosofico «Profondo verde: un'etica per l'ambienta tra decrescita e "deep ecologi"» (Mimesi 2010) e di contributi antropologici. Collabora con le Aree protette delle Alpi Marittime. Ha lavorato per il progetto europeo Life WolfAlps sul ritorno del lupo sulle Alpi. È guida naturalistica.