Lella Costa sarà ospite, oggi pomeriggio, nel salotto letterario della rassegna Trentino d’Autore con il suo libro Ciò che possiamo fare.

Attrice e scrittrice, Lella Costa (foto) si confronta con Edith Stein in un libro che ne ripercorre la parabola umana e si misura con il suo pensiero, un ideale dialogo a distanza tra due donne di buona volontà: diversissime, ma alleate per tutto ciò che conta: per il pensiero, nell’era dell’ignoranza. Per le donne, nel tempo delle discriminazioni. Per le appartenenze che fondano e nutrono l’Europa, nella tempesta del populismo. La voce di Edith Stein ci parla ancora: dell’Olocausto ancora possibile, della pace conquistata a caro prezzo, dell’accoglienza e del coraggio più che mai necessari.

L’appuntamento è oggi alle 17 al palazzo Terme di Comano, con ingresso libero. Conduce l’incontro con l’autrice la giornalista Fausta Slanzi.

Edith Stein agli occhi dell’autrice rappresenta ancora «un luminosissimo enigma, una storia di una chiarezza cristallina che getta ombre in ogni direzione e riassume in sé tutto il Novecento». E sono veramente tanti gli elementi che compongono la breve vita di Edith Stein, nata ebrea e convertitasi al cristianesimo, allieva prediletta di Edmund Husserl – uno dei più grandi filosofi del Novecento – a cui però verrà negata ogni possibilità di carriera accademica, impegnata per i diritti delle donne e infine suora di clausura, con il nome di Teresa Benedetta della Croce.

Attrice, scrittrice e doppiatrice, Lella Costa ha lavorato molto anche per la radio ed è impegnata in prima persona nella difesa dei diritti civili.