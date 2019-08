Per tutto il mese di agosto la Galleria Tanart di Sergio Rossi ha scelto di esporre a Canazei un artista particolarmente significativo tanto per la tecnica pittorica quanto per i soggetti delle sue opere: Bruno Ronco.

I suoi acquerelli raccontano davvero molto della sua vita: Ronco vive e lavora in Liguria dal 1951, più precisamente nel Golfo del Tigullio, ma da anni è artisticamente molto attivo in Val di Fassa. Nella sua arte mare e monti si incontrano e dialogano ricordando lo storico gemellaggio avvenuto poco più di un anno fa tra Canazei e Portofino. La perla delle Dolomiti e la perla del Tigullio sono così storicamente vicine rappresentando un caso unico, di cui si fa quasi involontariamente narratore lo stesso Bruno Ronco.

La Galleria Tanart di Sergio Rossi nella sua ormai consolidata attività di promozione, si pone come sempre l’obiettivo di creare collaborazioni tra persone e realtà turistiche, tra i luoghi e l’arte. La stessa arte che gioca un ruolo di protagonista e sceglie i colori e le luci, ma ancora di più il colore della luce, come suggerisce il titolo della mostra, delle opere in esposizione.

La Val di Fassa e in primis Canazei, circondata dalle vette dolomitiche, si uniscono così in un forte legame di fratellanza con il Golfo del Tigullio, Portofino e le sue bellezze, e le opere di Bruno Ronco costituiscono come mai prima una testimonianza tangibile di questa unione.

L’esposizione I colori della luce di Bruno Ronco inaugurerà il 2 agosto alle ore 18 presso la Galleria d’Arte in Streda Roma 66 a Canazei.

L’apertura al pubblico è dal martedì alla domenica nei seguenti orari: 10:30-12:30, 16:00-19:30, 20:30-22.