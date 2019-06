Il Museo dell'aeronautica di Mattarello cambia di nuovo referente: dopo essere stato affidato al Muse, come sede staccata del Museo di Scienze, a partire dal 1° 2019 la Provincia autonoma di Trento ha affidato alla Fondazione Museo storico del Trentino la gestione del Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni e del suo patrimonio di oggetti storico-artistici, che rappresenta una tra le collezioni più rappresentative e interessanti in Italia e in Europa.

Giovedì 4 alle ore 11.00, presso il Museo Caproni (Via Lidorno 3, Trento), è convocata una conferenza stampa alla presenza dell'assessore provinciale all’Istruzione, Università e Cultura Mirko Bisesti e del direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi in cui verranno illustrati tutti i dettagli dell'operazione e i progetti futuri per il museo.