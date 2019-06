Sarà la suggestiva location di Forte Larino di Lardaro, frazione del Comune di Sella Giudicarie, ad ospitare domani, 9 giugno, la «Festa del disertore», giunta alla sua quinta edizione ed organizzato dall'associazione culturale «Doc».

Il programma della giornata prevede, alle 9, la camminata antimilitarista sulla linea del fronte.

Dalle 10 alle 19 sarà invece esposta all'interno del restaurato forte la mostra a disegni di Mario Trudu dal titolo «Dove la parola non arriva. Evasioni di un ergastolano» già allestita dal Comune di Villa Lagarina. La mostra ha l'obiettivi di aprire importanti riflessioni per interrogarsi sulla vita da reclusi e sui meccanismi della giustizia in Italia. Mario Trudu ha compiuto quarant'anni di prigioni ma, come scrisse in uno dei suoi scritti «non è tutto questo tempo trascorso in carcere che mi spaventa, a mettermi paura è l'indifferenza».

Nel primo pomeriggio, alle 13.30, ci sarà invece il momento degli interventi e del dibattito dal titolo «oltre ogni frontiera» per condividere insieme alcune riflessioni. Alle 16 invece sono previsti i concerti dal vivo con i gruppi musicali «Senza Resa», «Vandelia» e «Centromalessere». Chiusura con la cena in compagnia mentre nel corso del pomeriggio si potrà assistere all'autoproduzione di saponette, ascoltare la free console Dj o partecipare al Torneo di Bocce. Il tutto con la possibilità, per l'intera giornata, di degustare gli alternativi panini Vegetariani e Vegani.