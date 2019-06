Sul quotidiano britannico The Independent sono state pubblicate nove opere dell'artista e grafico trentino Tomaso Marcolla dedicate a Donald Trump.

Contattato dal redattore Liam James, Tomaso Marcolla è stato invitato a inviare al giornale le opere su Donald Trump vista la concomitanza della visita del presidente degli Stati Uniti a Londra, dove è stato ospite della regina Elisabetta, e le molte manifestazioni di protesta che ne sono seguite. Una manifestazione contro Donald Trump anche si è svolta anche ieri in Gran Bretagna, a margine delle commemorazioni svoltesi a Portsmouth per i 75 anni del D-Day alla presenza della regina e dei leader di una quindicina di Paesi.

The Independent è un quotidiano britannico di informazione, fondato a Londra nel 1986 da A. Whittam Smith. Pubblicato nei primi anni dalla Newspaper Publishings, si è imposto per l'atteggiamento anticonformista e indipendente e per la vivacità della grafica e dell'impaginazione. Di recente, Marcolla ha preso anche parte alla mostra internazionale del design Minsk Design Week 2019, in Bielorussia, una manifestazione che riunisce designer e architetti di tutto il mondo in uno spazio espositivo con padiglioni, esposizioni e installazioni. Quest'anno, la settimana del design si è concentrata in un formato non standard: interdisciplinarietà, integrazione, collaborazione, interattività e partecipazione attiva dei visitatori. Tomaso Marcolla ha partecipato con due nuovi progetti dal titolo "Cubo" e "Prato prensile" ed una esposizione di poster. Tomaso, diplomato all'Istituto d'arte di Trento, è socio dell'Aiap (Associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva) e membro del Beda (Bureau of European Designers associations).