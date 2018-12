I diritti umani nei francobolli

Dal 10 Dicembre al 6 Gennaio 2019, alla Biblioteca civica “G. Tartarotti” di Rovereto sarà visitabile una mostra particolare, La Dichiarazione dei Diritti Umani nei francobolli, a cura di Renzo Bianchi, allestita in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani (1948-2018) adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita a Parigi il 10 dicembre 1948. Una conquista del mondo moderno, considerando la lungimiranza e la tenacia che appena dopo gli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale, hanno mosso popolazioni nel cercare una nuova linea comune per l’umanità intera.

Lunedì 10 dicembre, alle ore 18 nella sala multimediale avrà luogo l’inaugurazione e la presentazione della mostra, le cui sezioni sono:

1988-1998 I trenta articoli fondamentali

1996 Diritti dei bambini - Convenzione sui Diritti dell’infanzia e adolescenza

2004 Diritti dell’Uomo (Diritto all’educazione decade 1995-2004)

2008 Diritti dei disabili - Convenzioni delle Nazioni Unite sui Diritti della persone con disabilità

2009 Dichiarazione sui Diritti dei popoli indigeni

2016 Un women - he for she (Lui per lei)

2016 Free & Equal (Liberi ed uguali)

Il progetto è a cura del Circolo Culturale Numismatico Filatelico Roveretano e la Biblioteca civica di Rovereto, in collaborazione con ufficio cultura e ufficio attività produttive del Comune di Rovereto, Comunità della Vallagarina e UCTS Rovereto e Vallagarina.