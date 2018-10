La Settimana del pianeta Terra tocca il Monte Zugna

La «Settimana del pianeta Terra» - dedicata al patrimonio naturale e delle geoscienze italiane - tocca anche il Trentino con il geoevento «Alla scoperta del paesaggio del Monte Zugna » in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale.

Domenica 21 ottobre, si terrà l’evento «Zugna: montagna fortificata», una visita interdisciplinare tra i sentieri della dorsale rocciosa che separa la valle dell’Adige da quella di Vallarsa.

In questi luoghi sono molte le testimonianze degli eventi che hanno visto come protagonisti uomini che qui, sul fronte italo-austriaco, si sono fronteggiati 100 anni fa. Grazie ai sistemi di trincee, gallerie, serbatoi, avvallamenti provocati dallo scoppio dei colpi di artiglieria, il Monte Zugna consente di attraversare per intero il fronte, dalla parte austro-ungarica a quella italiana.

A 100 anni di distanza dalla fine della Guerra, attraverso la lettura dei siti recuperati è possibile rileggere i caratteri del paesaggio trentino. L’attività rientra nel progetto trasversale e multidisciplinare «Cavo, cava... caves» che vede impegnata la Fondazione Mcr e la Sat, Società degli Alpinisti Tridentini, con il contributo di Fondazione Caritro.

L’appuntamento è alle ore 9.30 e l’escursione toccherà in particolare le prime linee con il Trincerone italiano, passando per il Cimitero di San Matteo fino alle gallerie del Sas dei Usei.

Visita a cura di Alessandro Andreolli (architetto), Tiziano Bertè (storico, Museo Storico Italiano della Guerra), Fabiana Zandonai (geologo, Fondazione Museo Civico di Rovereto)

Iscrizione obbligatoria entro il 20 ottobre 2018, gratuita.

La Settimana del Pianeta Terra è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale dei geologi. Per l’edizione 2018 è dedicata a «natura e paesaggio» come parte integrante del patrimonio culturale.