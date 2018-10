Famiglie al museo, eventi gratuiti domenica 14 ottobre

Domenica 14 ottobre si rinnova l’appuntamento con «F@Mu», la Giornata nazionale delle famiglie al museo. All’iniziativa aderiscono anche il S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas a Trento, il Museo delle Palafitte di Fiavé e il Museo Retico di Sanzeno.

Per l’occasione i Servizi educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali hanno messo a punto proposte coinvolgenti - laboratori, racconti e visite interattive - all’insegna del divertimento e della condivisione del nostro patrimonio culturale.

Tema dell’edizione di quest’anno è «Piccolo ma prezioso!» per sottolineare l’importanza dei più piccoli, riferendosi sia ai bambini, i protagonisti della manifestazione, sia a tutto quello che è «meno in vista perché più piccolo», come gli oggetti più piccoli di una collezione e naturalmente «i piccoli musei».

Il Museo delle Palafitte di Fiavé propone, alle ore 15.30, «La storia di Roberto Reperto». Attraverso un racconto ambientato nell’antico villaggio palafitticolo di Fiavé le famiglie potranno conoscere la storia dei reperti in argilla rinvenuti negli scavi archeologici. In museo, tra una sala e l’altra, grandi e piccini potranno scoprire e sperimentare il lavoro dell’archeologo e del restauratore che, partendo da un singolo frammento, ricostruiscono la storia di un vaso: dalla sua realizzazione, al suo utilizzo fino alla sua scoperta e al suo restauro. Anche le famiglie, «frammento dopo frammento», potranno ricomporre un vaso, cimentandosi infine nella lavorazione dell’argilla. La partecipazione è gratuita previa prenotazione entro sabato 13 ottobre (tel. 329 2904779).

Al Museo Retico di Sanzeno, alle ore 15.30, si terrà «Chi cerca trova! Alla scoperta degli antichi mestieri del villaggio retico di Sanzeno», un laboratorio appositamente pensato per le famiglie con giochi e attività per scoprire il “misterioso “ popolo dei Reti. Esperti artigiani, allevatori, agricoltori, fabbri, tessitori, i Reti hanno lasciato importanti testimonianze e reperti da ammirare e da cercare nel museo. La partecipazione è gratuita previa prenotazione entro sabato 13 ottobre (tel. 340 2704825).

Allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento sotto piazza Cesare Battisti, l’appuntamento è alle ore 15.30 con «Letture animate e giochi a Tridentum sulla strada romana del S.A.S.S». Seguendo alcuni indizi si andrà alla scoperta degli aspetti più particolari del sito archeologico perconoscere l’affascinante mondo dei Romani, le loro abitazioni e il loro modo di vivere. La partecipazione è gratuita previa prenotazione entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa (tel. 0461 230171).



Il programma di domenica 14 ottobre

Ore 15.30

Museo Retico, via Rezia 87, Sanzeno

Chi cerca trova! Alla scoperta degli antichi mestieri del villaggio retico di Sanzeno

Laboratorio per famiglie con giochi in museo per scoprire il “misterioso “ popolo dei Reti.

Partecipazione gratuita su prenotazione entro sabato 13 ottobre (tel. 340 2704825). Indicato per bambini a partire dai 5 anni, massimo 35 e minimo 5 partecipanti.

Ore 15.30

S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, piazza Cesare Battisti, Trento

Letture animate e giochi a Tridentum sulla strada romana del S.A.S.S.

Laboratorio per famiglie per conoscere, attraverso letture e giochi, l’affascinante mondo dei Romani, le loro abitazioni e il loro modo di vivere.

Partecipazione gratuita su prenotazione entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa (tel. 0461 230171). Indicato per bambini a partire dai 5 anni, massimo 35 e minimo 5 partecipanti.

Ore 15.30

Museo delle Palafitte di Fiavé, via 3 Novembre 53, Fiavé

La storia di Roberto Reperto

Laboratorio per famiglie. Attraverso un raccontoambientato negli scavi archeologici delle palafitte di Fiavé sarà possibile sperimentare il lavoro dell’archeologo e scoprire la storia dei reperti esposti in museo che narrano della vita degli abitanti dell’età del Bronzo.

Partecipazione gratuita su prenotazione entro sabato 13 ottobre (tel. 329 2904779). Indicato per bambini a partire dai 5 anni, massimo 30 e minimo 5 partecipanti.