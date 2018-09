Ci sarà anche un po’ di Muse nella nuova trasmissione «Niagara, Quando la natura fa spettacolo», programma di Licia Colò in onda da lunedì 24 settembre in prima serata su Rai 2.

Negli scorsi mesi, infatti, la troupe di Niagara ha scelto il Museo delle Scienze di Trento come location per registrare tutti gli interventi scientifici della rubrica curata dal fisico Valerio Rossi Albertini. Nel corso di ogni puntata si potrà ammirare un pezzetto di museo: nella scenografia data dalla Sfera della Noaa (exhibit unico in Italia, per sua duttilità uno dei punti di forza dell’allestimento museale), nella serra tropicale, davanti al ghiacciaio e nello spettacolare Big Void, verrà offerta una panoramica su come cambia il mondo e su come la natura ci offra ogni giorno nuove soluzioni tecnologiche. Nella terza puntata (l’8 ottobre) i ricercatori del Muse Marco Avanzini e Massimo Bernardi saranno protagonisti di un servizio dedicato a «I luoghi che rivelano la storia della Terra». Dallo scenario del Grosté, la geologia delle Dolomiti racconta storie come l’origine dei dinosauri o di altri rettili che popolavano la Terra milioni di anni fa.