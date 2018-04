Secondo appuntamento questa sera, dalle 21, al teatro Sanbàpolis per la settima edizione del concorso letterario «L’Ateneo dei racconti» proposto dall’Opera Universitaria di Trento.



Dieci i racconti approdati nella fase finale del concorso scelti tra i quasi ottanta presentati dagli studenti universitari nell’autunno 2017. Sono cinque i racconti che stasera prenderanno voce e si trasformeranno in reading e performance sul palco con gli autori coadiuvati anche da altri studenti universitari e diretti dal regista Guido Laino.



Si tratta di: «Il verdo» di Giovanni Busellato, «Il messaggero» di Maria Stella Gandolfi, «Il bacio del sole» di Lucrezia Lonardo, «La preghiera di un’anima salva» di Monica Malfatti e «La fenice» di Veronica Rossetti. Le performance verranno giudicate da una giuria artistica composta da Federica Chiusole (attrice, autrice, formatrice teatrale e performer), Nicola Sordo (attore, autore e comico) e Mirko Zanona (giovane editore) e dalla giuria studentesca formata da studenti delle scuole superiori e da alcuni finalisti delle precedenti edizioni del concorso.



La performance vincitrice della prima serata è stata «Adesso mi vedi» di Francesco Azzarita e si contenderà la vittoria nella serata finale del 20 aprile con la performance più votata della seconda serata. Da sottolineare anche come i dieci racconti finalisti di questa edizione dell’Ateneo dei Racconti saranno pubblicati sul sito www.operauni.tn.it e in un libretto, che verrà distribuito attraverso alcuni canali preferenziali e in occasione di eventi.