Al via oggi a Trento la seconda edizione di Trento Smart City Week, la manifestazione che fino a domenica 15 aprile mette al centro servizi e strumenti per semplificare la vita di cittadini e imprese.

All'inaugurazione in piazza Duomo è intervenuto fra gli altri il Commissario straordinario del governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, Diego Piacentini. "Per attuare l'agenda digitale - ha detto serve la creazione e la coltivazione dei club dei virtuosi; le città che investono nel digitale e nelle politiche di semplificazione fanno parte di essi". "La città di Trento è il gioiello dei club dei virtuosi del digitale - ha sottolineato Piacentini - in generale il Trentino è una provincia di cittadini digitali. Sono infatti oltre il 22% i trentini, rispetto al 5% del resto d'Italia, che hanno acquisito lo Spid, cioè il codice online per accedere a tutte le amministrazioni pubbliche".

"Guardare al futuro - ha detto il sindaco di Trento Alessandro Andreatta - significa cambiare per migliorare, con il coraggio di alcuni e il coinvolgimento di molti. Tutti dobbiamo imparare, e soprattutto la Pubblica amministrazione deve saper imparare dagli esperti e dai cittadini".