Gianni Anderle, forma e materia

Nelle sale delle Cantine di Torre Mirana, in via Belenzani 3, a Trento, è visitabile la mostra personale Segno Colore Forma Materia di Gianni Anderle.

In esposizione ci saranno una quarantina di sculture e pannelli in ceramica realizzati nel corso degli ultimi due anni dall’artista perginese che, dopo essersi dedicato alla pittura, prima figurativa e poi astratta, è approdato alla ceramica, materiale difficile da lavorare ma che gli ha regalato immense soddisfazioni.

«Anderle - osserva infatti Alessandro Fontanari Nerofonte nel catalogo La mano e il Fuoco (2014) - mette alla prova le possibilità della ceramica confrontandosi con forme elementari: colonne, stele, obelischi in un personale attraversamento degli archetipi più ostensivi della scultura». Un lungo lavoro che «si caratterizza per percorsi individuali che pur assimilando temi e motivi dell’arte del Novecento, non appartengono a una corrente ben definita, non si subordinano a un modello o una precisa linea artistica». La ricerca dell’artista muove «nelle direzioni della figurazione stilizzata, del fantastico, del geometrico, e, nell’ultimo periodo, dell’informale; le opere sono per lo più tridimensionali e di diversa grandezza, ma non mancano i pannelli, le tavolette, e gli assemblaggi con altri materiali. Una costante disposizione per il fantastico, il surreale e il giocoso - scrive Fontanari Nerofonte - si manifesta nei motivi di un personale bestiario e nei frequenti elementi mitologici e fiabeschi, questi ultimi riecheggianti le pitture di Mirò».

E nelle opere degli ultimi anni «Anderle sembra aver trovato la sua cifra distintiva, o almeno è arrivato a una fase del suo percorso di ceramista d’arte che presenta una forte originalità», osserva il critico». Si tratta di lavori in cui gli elementi plastici si riducono fino a sfiorare la bidimensionalità della superficie piana. Eppure si tratta di fragili fogli sottili di materia, realizzati con virtuosismo tecnico, visto il rischio di rotture e distruzioni nelle fasi di cottura e di manipolazione per la coloritura; quadrati e rettangoli che somigliano a pergamene accortacciate, a preziose stoffe piegate e ripiegate, a cortecce grinzose, a grandi foglie con bizzarre nervature, a croste corrugate e fratturate di misteriosi elementi, a corazze di bestie mitiche, ad armature istoriate di esotici guerrieri, a lamine ondulate e screziate di rilucenti metalli, a pezzi di epidermide tatuata...

Ogni opera è quindi volutamente un frammento, un "estratto" incompiuto e provvisorio dall’esplorazione sperimentale dell’artista; appare ancor più tale per il trattamento dei bordi che consistono in frastagliature, in strappi, in scuciture irregolari, in lacerazioni, in tagli slabbrati a cui corrispondono nell’interno incrinature, fessure, buchi, brecce, spaccature, crepe. La sequenza di queste opere sembra quasi allineare i frammenti delle pagine strappate di un grande libro della natura che esibisca le mescolanze e le continue metamorfosi tra elementi minerali, vegetali, animali, ai quali vengano aggiunti, creando ulteriori ambiguità e spaesamenti, segni propriamenti umani». Di qui l’invito ad osservare le opere di Anderle «con uno sguardo "sprofondante" che superi l’apprezzamento per gli aspetti puramente decorativi e formali di solito riservato alla ceramica».

La mostra resterà aperta fino a lunedì 16 aprile tutti i giorni, con orario 10-12, 16-19. Chi volesse visitarla prima o dopo questi orari, può contattare l’artista al numero 349/7714186.