Londra-Calcutta: una serata sul viaggio «Hippie»

Domani alle ore 20.30, alla Sala Conferenze della Fondazione Caritro (via Garibaldi, 33, ingresso libero) Carlo Curtolo e Katharina Lonardi raccontano, anche con le immagini, Hippie Trail 2.0 , il loro viaggio zaino in spalla da Londra a Calcutta via terra passando per l'Everest.

Un viaggio effettuato da Londra a Kathmandu e Calcutta via terra, con i mezzi pubblici, passando per Russia, Kirghizistan ( foto ), Cina, Tibet, il monte Everest, Nepal e India. Un viaggio lungo tre mesi con molte migliaia di chilometri «on the road».